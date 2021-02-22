中光電（5371）公佈2020年第四季財務報表，第四季合併營收為114.94億元，較第三季減少4％，較去年同期減少12％。合併毛利率較前一季之17.6％略減至17.5％，並較去年同期之18.2％減少0.7％，主要係受到匯率不利影響。合併營業淨利為2.08億元，較上一季營業淨利3.54億元減少41％，並較去年同期減少49％。合併稅後淨利為3.76億元，相較上一季減少32％，但較去年同期成長5％。歸屬母公司股東之淨利則為4.18億元，比上一季減少29％，但較去年同期成長7％，第四季基本每股盈餘為0.96元。

累計2020年全年合併營收為424.38億元，年減12.9％。受到匯率不利影響，合併毛利率下滑至17.5％，合併營業利益為6.92億元，年減42％。合併稅後淨利13.95億元，歸屬母公司股東之淨利則為15.6億元，分別較去年同期成長20％及35％，全年基本每股稅後盈餘為3.59元。

展望2021發展策略，中光電表示，將持續優化現有兩大事業群以穩健成長，同時發展雲端服務和各種智慧場域的完整解決方案，並開發及掌握關鍵零組件技術與自製能力。為拓展新的成長動能，中光電亦將持續布建影像識別、人工智慧和雲端加值服務等前瞻技術領域，並期許COVID-19疫情能儘快過去，以落實推動全球化布局，朝企業永續發展的目標邁進。

(工商 )