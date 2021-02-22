緬甸各大企業今天暫停營業，以響應反抗軍政府的罷工行動。儘管當局警告對峙恐造成更多人命損失，今天仍有數以千計示威者聚集抗議。

軍政府2月1日發動政變奪權已過3週，至今仍無法阻擋每日上演、要求釋放民選領袖翁山蘇姬的示威活動與公民不服從運動。

路透社報導，46歲的桑桑貌（San San Maw, 譯音）說：「大家都加入了，我們必須走出來。」

在這個重視吉祥日子的國家，示威者點出2021年2月22日的重要性，並將之與1988年8月8日反軍方示威遭血腥鎮壓的日子相提並論。

安全部隊此次對示威的回應釀成較少死傷，但20日瓦城有2名示威者中彈身亡之後，至今已有至少3名示威者喪命。軍方表示，有一名員警在處理示威活動時受傷後傷重不治。

但瓦城傳出死傷並未讓民眾卻步，今天他們再度走上街頭，瓦城和仰光都有數以萬計人參與示威。

除了本國商店，國際連鎖商店今天也宣布暫停營業，其中包括百勝國際餐飲集團（Yum! Brands）旗下的肯德基（KFC）、外送餐飲業者Food Panda等。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1100222

(中央社)