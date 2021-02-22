在美國監管機關宣布將進一步調查聯航事故，以及日本下令停飛並考慮採取其他措施後，美國波音公司周日建議暫停飛行採用普惠公司P＆W 4000型發動機的777型客機。

美國聯合航空一架採用P＆W 4000型發動機的波音777型客機，上周六原定從科羅拉多州丹佛機場飛往夏威夷檀香山，不料起飛後不久，其右側發動機突然故障並爆炸起火，大型零件碎片自高空沿途散落，該航班在緊急返航後已安全降落於丹佛機場。

在波音宣布其建議之前，聯航已在周日自發性宣布，將暫時停飛24架現役的此款波音777型客機。

波音表示，在新冠肺炎疫情導致需求急凍、飛機停飛之際，目前有69架此款777型客機投入使用，另59架已入庫停放。波音建議航空公司暫停相關運作，直到美國監管機關敲定適當的檢查協定。

受影響的波音777-200型與777-300型飛機是舊款機型，其燃油效能不如新機型，大部分航空業者正逐漸淘汰這兩款飛機。根據美國聯邦航空總署（FAA）的資訊，聯航是美國唯一飛行此款飛機的航空業者，其他使用此款飛機為日本與南韓的航空公司。

日本交通部已下令日本航空（JAL）與全日空（ANA Holdings Inc.）停飛此款777客機，同時也在考慮是否採取其他措施。南韓政府尚未採取任何行動，大韓航空則表示旗下有16架此款飛機，其中10架入庫未投入營運，該公司將與製造商和主管機關諮商，並暫停此款飛機的日本航線。

(時報資訊)