高雄市議員高閔琳罷免第二階段連署書補件，罷琳團體發起人陳清茂9日到高雄市選委會遞交9533份連署書，對此，媒體披露民進黨第一時間反應是感到非常意外，也做好罷免案可能成案的準備，已提前部署。

《上報》今（22日）報導，高雄市議員高閔琳罷免案件，高雄市選委會今年1月27日宣布，第二階段連署人數經審核只有1萬3659人，不足規定人數5485人，要求罷琳團體農曆年前須補足。當時綠營認為，要在10天內補齊份數難度極高，應會步上高雄綠議員陳致中罷免案失敗的後塵，但沒想到罷琳團體竟在7天內竟狂掃9000多份連署書，民進黨為此大感意外。罷琳審查結果預計3月份揭曉，若連署書最後成功跨越門檻，最快將在4月舉行罷琳投票，

對於是否擔心第二階段連署通過？高閔琳9日回應，她會坦然接受檢驗，如果罷免案通過，將會更努力爭取民眾的認同，並在罷免選舉時投下不同意票。

據悉，在7日的民進黨中常會上，高雄出身的綠委劉世芳會中提到，接下來要被罷免的是高閔琳，目前情勢看來，應該會通過第二階段連署，黨中央是否應該研議修選罷法。秘書長林錫耀則表示，民進黨會跟被點名罷免的人士保持密切的聯繫，協助化解這些罷免的問題。

(中時新聞網)