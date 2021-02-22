統一獅應邀今（22）日拜訪總統府，他自己仔細數一下，這已經是第4次了。從1995年前總統李登輝（已故）時代開始，經歷2006年陳水扁、2013年馬英九到現任的蔡英文，職棒球員大概沒有人比他覲見過更多位總統。

每次進入總統府的感覺如何？陳鏞基表示：「都是榮耀啊！當然每次都是不同的比賽，小時候是小馬聯盟世界少棒賽冠軍，2006年是杜哈亞運棒球金牌，還有2013年世棒經典賽打進8強，都是穿著各級中華隊的球衣。」

陳鏞基強調，今天則是打職棒以來首次以統一獅隊球員的身分進入總統府，還有球團高層、教練團和行政人員陪同，大家一起頂著總冠軍隊的榮耀覲見總統，意義自然更加不同。

回憶小學時代首次進入總統府的情景，陳鏞基說當時什麼都不懂，只是覺得很興奮。至於今天這次，最意外的是突然被蔡英文總統點到名，甚至開玩笑說：「這位『台灣轟炸機（基）」身材怎麼不如想像中魁梧？」等到覲見結束後，陳鏞基忍不住笑道：「如果太胖就飛不動了啊。」

台灣是從2018年起比照美國總統每年在白宮接見職業運動冠軍球隊，陳鏞基覺得很好，讓球隊多了個努力的目標。他和隊友們都希望明年再來，更希望自己還有機會覲見第5位總統；而那要到2024年以後，37歲的陳鏞基還得拚到40歲，屆時當然不一定是當球員，教練也可以。

(中時 )