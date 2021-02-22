大溪警方在開學日執行護童專案勤務。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

各級中小學22日開學，桃園市大溪警分局考量開學第一天，校方為落實防疫措施，將於校門口實施量測體溫，為避免學校門口秩序混亂，特別規劃護童專案勤務，派警力在轄內各中小學的學校門口及周邊疏導交通，避免造成學校週邊交通雍塞。

警方也呼籲，家長接送學童上下學切勿違規停車，並請配合警方指揮，避免造成其他學童安全顧慮及他人不便，共同維護學校週邊交通秩序。

(中時 )