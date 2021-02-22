警方開學日護童 呼籲家長接送勿違停 14:552021/02/22 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大溪警方在開學日執行護童專案勤務。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大溪警方在開學日執行護童專案勤務。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真) 各級中小學22日開學，桃園市大溪警分局考量開學第一天，校方為落實防疫措施，將於校門口實施量測體溫，為避免學校門口秩序混亂，特別規劃護童專案勤務，派警力在轄內各中小學的學校門口及周邊疏導交通，避免造成學校週邊交通雍塞。 警方也呼籲，家長接送學童上下學切勿違規停車，並請配合警方指揮，避免造成其他學童安全顧慮及他人不便，共同維護學校週邊交通秩序。 開學日加強校園安全 苗栗警分局啟動護童專案 中和警啟動護童勤務 維護學童上下學安全 (中時 ) #校門口 #呼籲 #家長接送 #學校 #週邊交通 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒假結束上學去 瑞芳警察伯伯守護學童安全 14:472021/02/22 寶島 汐止警啟動護童 讓師生安心、家長放心 12:532021/02/22 社會 開學首日 新店警執行護童專案加強交通疏導 13:102021/02/22 生活 台中市開學了 盧秀燕視察校園防疫工作：過關 10:562021/02/22 生活 苗栗縣長徐耀昌開學日加強防疫及護童 14:342021/02/22 生活 開學首日 板橋警守護學童 12:502021/02/22 寶島 屏東女中開學首日 學生排隊量體溫防疫滴水不漏 10:262021/02/22 寶島 中小學正式開學 新竹校園加強防疫 14:572021/02/22 生活 公投護藻礁 中一中兩校長同聲援 04:102021/02/22 地方新聞 高中以下開學了 前2周入校量體溫 校園開放採實名制 04:102021/02/22 焦點要聞 金山警護童勤務 保障開學日安全 12:572021/02/22 寶島 生活熱門新聞 AZ疫苗副作用很多？指揮中心：這2款疫苗才是 - 生活 煮飯用冷水錯了？內行曝真相 網驚：煮錯20年 - 生活 吳子嘉控「雅各臣破局說」公然說謊 陳時中回應了 - 生活 鋒面挾雨 兩波變天時間曝 228連假天氣有變數 - 生活 泡麵調理包千萬別先加 內行曝一關鍵動作絕不能少 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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