美麗島電子報董事長吳子嘉今日接受專訪時爆料，指出台灣採購德國BNT疫苗明明有透過香港雅各臣公司，但衛福部長陳時中卻都說沒有，說謊是為保護信東製藥的柯總及介入的吳委員，對此陳時中下午並未正面回應，持續強調對東洋、雅各臣都一樣，都是要有授權文件才能繼續往下談。

陳時中表示，有關BNT疫苗的採購問題沒有誰要保護誰的問題，如果有商業行為，那商業當然有個別的商業利益，我們跟雅各臣談是透過1922部長信箱牽線，但當時雅各臣找上門後我們也都保持一貫態度，需要有提出授權文件才能繼續。

針對雅各臣提不出具體授權一事，陳時中說，去年10月26日時衛福部曾函文回覆，台灣雅各臣公司有關所提香港雅各臣與復星實業合作備忘錄，不具法律約束力僅為意向書的性質，因此最後雙方無法繼續合作。

至於吳子嘉爆料的雅各臣曾8次與衛福部開會，陳時中僅透露曾在去年10月16日與東洋、BNT原廠、疾管署、FDA、專家學者、CDE等召開視訊會議討論疫苗有效性等技術性資料，「8月有開過6次會，11月有跟BNT開大概2次」，發言人莊人祥補充，「11月到12月間共有5次會議，但除了疾管署外沒有廠商參與。」

(中時 )