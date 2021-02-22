威力彩連槓26期，今（22）日頭獎上看6.5億，命理專家「清水孟國際小孟老師」就在臉書發文，透露以今日星盤來看，水瓶座、金牛座、獅子座以及天秤座的朋友手氣最旺，很有機會可以奪得大獎，文內還提供開運招式，讓這4個星座的人能夠加強中頭獎的機運。

第四名：水瓶座

金星落入水瓶座，使你們的好運不斷，另外金星也代表美麗和愛情，如果在下注前可以觀想著自己所喜愛的人，讓愛的能量包圍你們，就可以提高奪得大獎的機運。

第三名：金牛座

天王星今日正好落在金牛座，代表你們今日充滿了喜氣，建議可以多吃一些紅色食物，像是：西瓜、火龍果和番茄，吃完後再去下注，紅色喜氣的能量就會保護你們，讓你們成為下一個幸運兒！

第二名：獅子座

獅子座今日的靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議你們只要放鬆心情、多聽心靈音樂，腦波頻率自然就會降低，能夠冥想出特別的數字組合，而這個組合就可能幫助你們拿下大獎。

第一名：天秤座

金星和水星加速進入天秤座的偏財宮，使你們今日磁場很好，財運跟著獲得提升，祖先的護佑能力也變得更強，建議在下注前可以多拜祖先，或對著天空遙拜祖先，就能夠獲得保佑、提高偏財運勢，說不定還可以中到大獎、一夕暴富。

(中時新聞網)