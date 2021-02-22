2005年2月4日，苗栗頭份發生一起無頭女分屍案！警方在案發後21天破案，兇手是蕭姓死者的丈夫王熙宏，王嫌之所以對妻子狠下毒手，全因長期遭家暴，持刀殺害後將人分屍，再將屍塊沿途丟棄至新竹、苗栗一帶。這起殺妻棄屍案歷經1年審理，法官認為王嫌精神衰弱，加上有鄰居指證他長期被妻子毆打，因此判處12年有期徒刑免死。

殺妻分屍案嫌犯王熙宏（中），被捕後在棄置屍塊的垃圾車旁向亡妻上香祭拜。（中時資料照）

案發當日，王嫌不滿罹患憂鬱症的蕭姓妻子長期沉迷網路遊戲，兩人先是發生口角，然後從妻子手中奪下水果刀將人殺害，在家中浴室肢解屍體後，將頭顱以及四肢分成4大包，隔日下午開車沿台三線竹東到苗栗頭份，一路沿途棄屍。

王熙宏殺妻棄屍，頭份警分局專案小組當年前往竹東垃圾掩埋場開挖找屍塊。（中時資料照）

案發後21天的2月25日，桃園警分局派出所接獲民眾報案，在桃園市大興西路及永安路口逮捕站在路邊發呆、神情落寞的王嫌，他被捕後第一句話是「我做錯了」。經警方調查，發現王嫌2月4日下午1點多與妻子在客廳起爭執，王嫌不滿妻子賦閒在家、整天在家中上網，對她數落一番，抱怨家計負擔沈重，每月還要額外支付基隆的岳母看護費，他要妻子將母親接回桃園照料，如此可以節省看護費。

王嫌供稱，妻子當時辱罵他小氣，還嫌他錢賺太少，他回罵妻子不孝，引發妻子躁鬱症發作，兩人發生鬥毆，妻從廚房拿水果刀要殺他，他奪下水果刀混亂中失控砍殺妻13刀致死。王嫌殺妻後，伴屍一整天，翌日下午2點載屍丟棄，這一天內除了分屍截肢，事後清洗客廳及浴室的血漬，還將家中擺設整理得有條不紊，準備搬家、贈送家具給鄰居，並替大女兒辦理轉學，當鄰居向他詢問死者去向時，他都推稱妻子外出旅遊。

王熙宏殺妻分屍後，丟棄屍包的第一現場是當年大廈前堆積如山的垃圾，準備由竹東清潔隊垃圾車載往垃圾掩埋場處理。（中時資料照）

王嫌犯案時39歲，是名電腦工程師，與妻子同齡，案發當年育有分別就讀國三及國一的一對女兒，犯案後2名女兒返回新竹爺爺家居住，王嫌殺死妻後經沈思，決定毀屍滅跡，便在犯案隔日凌晨一點，到附近遠東愛買量販店購買深藍色大型旅行袋、一捲黑色垃圾袋及數瓶浴廁清潔劑。

警方查出，王嫌從5日凌晨2點左右，漏夜在浴室內肢解蕭屍體，先持美工刀割除蕭女部分皮肉，再持鐵鋸鋸掉頭顱及四肢，將頭顱、雙手、雙腳分開裝在3個黑色垃圾袋，每袋包覆4個垃圾袋，以免屍水及臭味滲出，另將軀幹放入旅行袋內。分屍過程約在中午完畢，下午2點多開著自己豐田轎車裝載屍塊，沿國道二號公路接北二高下芎林交流道後，沿台三線往苗栗方向行駛，下午四點多王途經竹東時，剛好有垃圾車正在收運垃圾，他趕緊停車，當著清潔隊人員面前先將蕭的頭顱及雙手2個垃圾袋丟棄，清潔隊人員未察覺有異。

王嫌隨後開車在公館及頭份附近丟棄裝蕭雙腳的垃圾袋，5日晚上6點多在頭份丟蕭的軀幹，直到深夜11點多妻子的軀幹被發現全案才曝光。

(中時新聞網)