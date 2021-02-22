國民黨主席江啟臣擬邀請台北市長柯文哲參加國民黨「願景台灣2030」第二場論壇，探討居住正義、分配正義等議題，被視為「藍白合作」。不過馬上引發黨內矛盾，據了解，江啟臣此次決策直接跳過國民黨智庫副董事長連勝文，且連勝文得知後表達不妥的意見也不被黨中央理會。

「願景台灣2030」主要由國民黨智庫主辦，此次拋出「藍白合作」震撼彈吸引媒體焦點，知情人士透露，身為智庫副董事長的連勝文卻被江啟臣「跳過」，連是一直到最後一刻才得知此事，還是透過相關人士告知。

據了解，連勝文認為國民黨與民眾黨的競合關係黨內看法南轅北轍，在黨內完全沒有任何共識的情況下，突然湊在一起，不僅造成內部的分歧，恐怕也會讓外界有不當聯想，連勝文對此表示不妥，希望黨中央三思，但黨中央完全不理會。

國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書上提出疑慮，徐認為藍白在相同議題如萊豬、疫苗可以合作，然而江找柯來的起手式卻是「居住正義」，徐直言是「找錯議題」、「選錯區域」。

徐巧芯強調，台北市議會對於柯文哲住宅政策監督之嚴格，大家有目共睹，所謂藍白合作起手式，如果變成幫柯市府「軟肋」宣傳，不僅與北市議員監督形象衝突，更可能對將來北市選舉產生負面效過。

對於連勝文認為自己沒有被告知要邀請柯文哲來參加論壇，國民黨中央則表示，歷次開會智庫都有派代表來參加。

(中時 )