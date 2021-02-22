「希望以後我也是這種爸媽。」一名女大生分享，日前搭乘捷運，遇到帶著一位男童的年輕父母，期間因男童說話太大聲，媽媽便告誡「有事想講就拉拉衣服」，只見他們竊竊私語後，男童便跑向她，拉她的衣角說「姊姊，你拉鍊沒拉」，事後她與他們一起下車，男童媽媽還一臉歉意「小孩子不懂事」，令她超級感動。

該名女大生昨（21）日於論壇《Dcard》發文指出，日前在捷運上坐著玩手機，後來有一對大約30出頭的年輕父母，帶著一位男童上車，一開始男童因想和媽媽講話，音量非常大聲，此時母親低聲跟男童說「我們說好了，如果在外面很多人的話，就不能大聲說話，若你想講就拉拉我的衣角，我會聽你說。」

男童與媽媽竊竊私語好一會後，便將目光轉向她，然後聽到媽媽對著男童說「沒關係，去跟姊姊說，但要有禮貌。」男童便跑到原PO的身邊，輕輕地拉著她的衣服，用手遮嘴巴、很小聲的說「姊姊妳褲子拉鍊沒拉。」她尷尬地笑著說聲謝謝後，隨即將拉鍊拉上。

隨後，原PO與男童一家人在同站下車，男童的母親向她說，「小姐不好意思，我小孩剛剛不是故意要往妳褲子拉鍊看的，小孩子不懂事，希望妳沒有不舒服。」這番話讓她十分震驚，直呼第一次聽到「小孩不懂事」這幾個字眼用得如此恰當，她並再次對男童說謝謝。

男童的父親也藉機會再次教育說「每個人都有不小心的時候，如果我們要提醒他人，小小聲的提醒會比大聲喧嘩更好」，男童聽完馬上說「好啊！這樣以後我就會聽到很多人對我說謝謝了。」原PO坦言，看到這樣的家庭教育，真的很感動，並希望未來有天為人母，也要成為這樣的爸媽。

貼文曝光後，上萬網友大讚男童父母是個很有修養的人，看完覺得很窩心，「孩子的教育果然不能等」。

(中時新聞網)