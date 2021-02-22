玉山金(2884)今舉行法說會，玉山金今年進行組織改造，玉山銀董事長黃男州表示，此次組織改造是玉山銀成立29年來最大的一次。今年是玉山跨入第4個10年，將邁向新願景「台灣的玉山變成亞洲的玉山」。玉山神經和大腦系統已經發展到一定程度，可以進行改造，創造公司和客戶更高的價值。今年銀行的區域聯營由16區轉成8區；而法金成立法金總處，海外布局目前9國28個據點，在第4個10年會再拓增，提供跨境服務，玉山銀是第一家將私人銀行放在法金總處。

玉山銀強化數位客群的經營，今宣布推出數位品牌e.Fingo，以會員機制整合線上產品和服務，目前玉山銀約有200~300萬名客戶使用玉山銀的數位產品。玉山金新任科技長張智星表示，玉山金融科技有3大方向:一、持續加速及深化AI，二、數位轉型，三、擴大科技產能。

玉山銀董事長黃男州表示，e.Fingo將整合所有的玉山數位品牌，包括貸款，外匯等商品。雖然數位品牌e.Fingo起步較晚，但玉山會強化競爭優勢，e.Fingo會累積所有客戶的點數、遊戲化等，例如去年玉山銀客戶個人買賣外匯有98%是透過數位交易。台新Rechart已經有4成的市占，順暢流程和優惠是短期最快累積顧客的方式，長期顧客串連後才可獲得更高的價值，玉山會短期和長期策略並行。今年會是重要一年，3家網銀今年上半年都會開業，數位進展會更快，玉山希望是金融創新的領航者。

玉山金總經理陳美滿表示，玉山有很多客戶只有信用卡的往來，未來透過e.Fingo資料戶整合找到客戶的需求。在企金方面，玉山銀是中小企業融資的一姐，如何在二代傳承和資產負債方面提供更周延的服務。

(時報資訊)