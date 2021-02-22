中光電(5371)今天召開線上法人說明會，公布去年第4季合併營收114.94億元，季減4％，年減12％；合併毛利率較前一季17.6％略減0.1個百分點至17.5％，並較前年同期18.2％減少0.7個百分點，主要受到匯率不利影響。合併營業淨利為2.08億元，季減41％，年減49％；合併稅後淨利為3.76億元，季減32％，年成長5％。歸屬母公司股東之淨利為4.18億元，季減29％，年增7％，每股盈餘為0.96元。

累計2020年全年合併營收為424.38億元，年減12.9％。受到匯率不利影響，合併毛利率上年度18.1％下滑至17.5％，合併營業利益6.92億元，年減42％。合併稅後淨利13.95億元，歸屬母公司股東之淨利則為15.6億元，分別年增20％及35％，每股稅後盈餘為3.59元。

中光電節能產品第4季營收約55.16億元，受到面板零組件供貨吃緊及TV貨櫃供不應求影響，季減15％，出貨量則約1,266萬片/台，較第3季成長2％，主要Monitor/NB出貨成長帶動。累計2020年全年節能產品營收約220.1億元，年減8％；整體出貨量則約4,572萬片/台，年成長10％，主要受惠於宅經濟與遠距教學需求帶動TV/PID及NB機種出貨成長。

影像產品部分，4K激光電視及燈泡機等出貨成長，雖然海外疫情造成的缺料影響部分產出，影像產品第4季出貨量仍較第3季成長8％，達21.5萬台；營收30.53億元，季增3％。累計2020年影像產品出貨量約78萬台，營收則約109.21億元，年減18％及25％，主要受到海外新冠肺炎疫情嚴重，衝擊全球經濟影響。

(時報資訊)