竹東河濱公園櫻花盛開，吸引遊客拍照打卡。（羅浚濱攝）

竹東河濱公園在東西向橋下2公里長的無菸健康步道，兩側櫻花大爆發。（羅浚濱攝）

內灣線鐵道、火車、櫻花已成新竹縣「季節限定版」美景。（羅浚濱攝）

五峰鄉山上人家有日出櫻花美景，今年櫻花季入園每人要200元門票。（羅浚濱攝）

新竹縣尖石、五峰山區櫻花綻放，平地櫻花也是大爆發！縣長楊文科推薦平地3處賞櫻景點，分別在竹東河濱公園、橫山鄉台3線到120縣的內灣支線及新埔鎮日本公園，讓民眾不用出國就能就近賞櫻，還能順道健身運動，利用228周末來一日遊小旅行。

縣府農業處指出，今年山區和平地櫻花普遍盛開，主要是半個多月前冷峰過境，加下沒有連續豪雨打落櫻花，從2月初到3月初都是適合春旅的賞花季節。

有150公頃的竹東河濱公園，是新竹縣最大的運動公園，每天都有竹東民眾來此運動及溜狗休閒，鎮公所10多年前在公園中段區域種植2千多株的山櫻花、八重櫻及吉野櫻，在東西向橋下2公里長的無菸健康步道，兩側櫻花爆發，吸引不少人前往散步賞花拍照打卡。

橫山鄉境台3線沿途可經過台鐵內灣線橫山車站、九讚頭車站、轉進120線邊的合興車站到內灣車站，鐵道、火車及櫻花已成新竹縣「季節限定版」美景，民眾可以搭火車沿線賞花，情侶更可在合興車站體驗浪漫氣息。

在新埔鎮文昌祠後方日本公園，內種植吉野櫻、三重櫻、河津櫻等2百多棵櫻花，並有1百餘顆青楓，公園步道鄰近百年老樹區、宗祠導覽館、大水巷，還可到新埔公所週邊及潘氏家祠，3月3日前能欣賞新埔「天穿日」靜態花燈展。

如果不怕路途遙遠，不坊可到尖石鄉「上帝的部落」司馬庫斯賞櫻逛神木，但車輛入山要提前預約。有日出櫻花美景的五峰鄉「山上人家」，今年規定從2月20日起到3月10日櫻花季，每人門票200元，不折抵園內消費，改採抽獎活動回饋入園遊客。

(中時 )