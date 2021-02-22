去年以32次盜壘成功奪下二軍盜壘王的味全龍林孝程，昨天面對富邦悍將投手葉國情敲出致勝2分彈，他表示，今年修正了揮棒軌跡，提高仰角，也提升了長打率，不過他之前因腳傷休了2個半月，體重也增加6公斤，目前仍在積極瘦身的他表示，仍會以盜壘王為目標去拚。

林孝程過去以速度見長，去年在二軍憑藉著腳程，在壘上展現破壞力，不過卻從未開轟，「上一支全壘打真的很久了，是大學時候春季聯賽還是協會盃的時候，昨天打出去有問隊友是否有換新球，知道是新球飛出去覺得很開心，因為有進步。」

林孝程表示，去年教練團希望他的打擊策略以擊球率高、上壘破壞力強為主，這樣的攻擊模式長打較不容易出現，但今年他改變揮棒軌跡，將仰角提高，終於在昨天敲出暌違已久的全壘打。

除了改變揮棒軌跡外，林孝程也加強了重量訓練，不過有另一個原因是因為他之前左腳底感染動刀休了2個半月，在這段時間只能吃跟睡，體重也從82公斤增加到88公斤，回來對上時每個隊友都說他變胖，速度也變慢，還有人笑他說：「音速小子都變音速胖子了。」

目前84公斤的林孝程希望能夠再減4公斤，繼續在壘間展現破壞力，儘管目前圓了一圈，但他肯定的說，目標仍是希望能夠與快腿陳晨威、王威晨競爭盜壘王，「我當然知道他們很強，但就是盡我自己的能力去發揮。」

(中時 )