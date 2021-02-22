AZ疫苗近期因副作用、保護力表現不佳，有多國祭出緩打措施，同時我國第一批AZ疫苗究竟何時會來？指揮中心今表示，新冠疫苗副作用最多的是BNT、莫德納疫苗，有75%民眾出現副作用，AZ疫苗副作用者僅一成多。而AZ疫苗到貨時間，指揮官陳時中表示，明天起COVAX應該會開始準備通知。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，目前檯面上的疫苗，出現副作用機率最高的應屬mRNA系統的BNT、莫德納疫苗，一項統計顯示有多達75%的民眾接種後出現症狀，但AZ疫苗接種者出現副作用者僅一成多，且目前傳出AZ疫苗副作用較多的法國、瑞典，因當地大多只提供接種AZ，沒有其他疫苗可供比較，因此是否就可將其視為AZ副作用較多，還需持續觀察當地的施打報告再來進行評估。

至於台灣從COVAX平台分配到的首批20萬劑AZ疫苗，究竟何時會到貨？陳時中表示，明天起COVAX應會開始準備通知，我方的相關文書資料都已準備好，但目前尚未接獲通知。

先前BNT疫苗曾發出聲明，願意提供台灣新冠疫苗，對此陳時中也回應，我國在該公司發出聲明後已去文，但目前尚未收到官方回覆。

針對萬一疫苗接種後發生嚴重不良反應，陳時中說，國內已有完善的補償機制，會經由專家審議過來評斷補償資格，另外國內當前的疫苗採購目標4500萬劑應已足夠，估計下半年疫苗變成買方市場後，就能更容易取得疫苗。

(中時 )