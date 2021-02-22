張姓老翁至彰化醫院放射腫瘤中心接受攝護腺與右側髖臼的放射線治療，2周後骨頭就不再疼痛，經2個月療程，目前癌細胞已受到控制，仍需定期追蹤。（謝瓊雲攝）

彰化醫院醫師吳俊玠表示，攝護腺癌已經位居男性十大癌症的第五名，而且臨床上許多攝護腺癌患者多半檢查確診時都已經是末期，高達8成已移轉擴散至骨頭，呼籲年長男性千萬別輕忽骨頭疼痛的警訊。（謝瓊雲攝）

彰化縣70歲張姓老翁，半年前右大腿骨及髖臼酸痛，他原本以為是骨刺舊疾復發，持續復健卻不見好轉，直到已經痛到難以走路，至彰化醫院就醫檢查，才發現竟然是攝護腺癌末期，癌細胞擴散轉移到骨頭才引發疼痛。

家住員林的張翁，8年多前就因為骨刺問題，造成大腿骨及髖臼酸痛，經過復健已經好轉不再痛；沒想到半年前右側又痛起來，他以為骨刺復發，去診所拉腰復健2個月還是痛到沒辦法走，吃止痛藥也沒效。

直到醫生照X光發現骨頭有異狀，轉至泌尿科肛門指診才知道張翁竟是攝護腺腫瘤，切片後確診為攝護腺癌第四期，已經擴散到骨頭；至彰化醫院接受放射線治療2周後，才明顯好轉止痛。最後經2個月的攝護腺及骨頭的放射線治療，癌細胞受到控制，後續還要定期追蹤。

醫師吳俊玠表示，根據衛福部統計，攝護腺癌位居男性十大癌症第5位，20年來人數已暴增3倍，加上初期症狀不明顯，臨床上逾3成攝護腺癌確診實已是末期，且8成已經移轉至骨頭，他呼籲年長男性，千萬別輕忽骨頭酸痛問題，若有骨盆腔、大腿骨及髖臼疼痛，最好就醫進行進一步完整的檢查。

吳俊玠建議，40歲以上、有家族史，及50歲以上男性，應每年抽血做PSA指數檢查若能早期診斷、早期發現將可有效減輕病人痛苦。他也指出有攝護腺癌家族史、嗜吃紅肉和高油脂食物、肥胖等，都是攝護腺癌高風險因子；建議可多攝取海鮮類、蛋類、大蒜等含硒食物，或富含茄紅素的番茄、西瓜、櫻桃、柿子、木瓜等蔬果，促進體內抗氧化的能力。

(中時 )