彰化縣70歲張姓老翁，半年前右大腿骨及髖臼酸痛，他原本以為是骨刺舊疾復發，持續復健卻不見好轉，直到已經痛到難以走路，至彰化醫院就醫檢查，才發現竟然是攝護腺癌末期，癌細胞擴散轉移到骨頭才引發疼痛。
家住員林的張翁，8年多前就因為骨刺問題，造成大腿骨及髖臼酸痛，經過復健已經好轉不再痛；沒想到半年前右側又痛起來，他以為骨刺復發，去診所拉腰復健2個月還是痛到沒辦法走，吃止痛藥也沒效。
直到醫生照X光發現骨頭有異狀，轉至泌尿科肛門指診才知道張翁竟是攝護腺腫瘤，切片後確診為攝護腺癌第四期，已經擴散到骨頭；至彰化醫院接受放射線治療2周後，才明顯好轉止痛。最後經2個月的攝護腺及骨頭的放射線治療，癌細胞受到控制，後續還要定期追蹤。
醫師吳俊玠表示，根據衛福部統計，攝護腺癌位居男性十大癌症第5位，20年來人數已暴增3倍，加上初期症狀不明顯，臨床上逾3成攝護腺癌確診實已是末期，且8成已經移轉至骨頭，他呼籲年長男性，千萬別輕忽骨頭酸痛問題，若有骨盆腔、大腿骨及髖臼疼痛，最好就醫進行進一步完整的檢查。
吳俊玠建議，40歲以上、有家族史，及50歲以上男性，應每年抽血做PSA指數檢查若能早期診斷、早期發現將可有效減輕病人痛苦。他也指出有攝護腺癌家族史、嗜吃紅肉和高油脂食物、肥胖等，都是攝護腺癌高風險因子；建議可多攝取海鮮類、蛋類、大蒜等含硒食物，或富含茄紅素的番茄、西瓜、櫻桃、柿子、木瓜等蔬果，促進體內抗氧化的能力。
(中時 )
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