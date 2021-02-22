花蓮市舊鐵道商圈徒步區石磚路顛簸難行，常有民眾不慎跌倒，花蓮市公所去年12月起開始進行整建工程，預計3月中旬完工。（羅亦晽攝）

花蓮市舊鐵道商圈入口處的Duncan造型大公仔隨工程施作，目前暫放他處，不過待整修完成後，將會重新歸位和大家見面。（羅亦晽攝）

位在花蓮市中心的舊鐵道商圈，入口處有著知名插畫家Duncan造型大公仔，是旅客必訪景點之一，不過因徒步區石磚路起伏不均顛簸難行，銜接鐵軌處高低落差大，常有民眾不慎跌倒。花蓮市公所為改善整體環境，斥資950萬元進行整建工程，預計3月中旬完工，盼能打造友善徒步區，再現鐵道新風貌。

「舊鐵道行人徒步區」是過去花蓮市區中心貫穿東線鐵道路廊，1979年北迴鐵路通車，火車站隔年搬遷，舊火車站拆除後，遺留全長1.8公里的火車鐵軌。花蓮縣府見舊火車站周圍商圈逐漸沒落，2003年規畫重建，從市區中正路為起點，沿線舊鐵道軌跡到田埔車站，透過環境整理與再造，將成功街18公尺長、6公尺寬的鐵路道路打通，連接鐵道觀光商圈及光復街兩端，延續昔日熱鬧風光。

商圈打通後，道路兩側店家林立，週末不定期有街頭表演，加上入口放置Duncan大型裝置藝術，是當地民眾與旅人假日休閒好去處，不過花蓮市公所日前接獲反映指出，徒步區石磚地板不平整，銜接舊鐵道處有高低落差，走路容易絆倒，加上一旁的木造涼亭常有垃圾堆放，蚊蟲孳生，影響整體環境衛生。

花蓮市長魏嘉賢表示，市公所為此提出「花蓮市舊鐵道遊廊蛋黃區潛力倍增計畫」，向客委會及花蓮縣府各爭取855萬、95萬元經費，共950萬元重新整建。施作內容包括設置活動車阻、彩妝防滑溝蓋、仿鋼軌、地坪整齊美化，舊有涼亭及座位亦會重新打造，民眾逛街逛累還有個可暫時歇腳的好去處。

魏嘉賢還說，工程另設置具有珍惜能源教育意義的「互動式人力電源霓虹」，體驗自行踩腳踏車發電趣味，沿線也會擺設小火車的裝置藝術、智慧LED照明及創意燈箱，重現昔日越夜越美麗的風華外，盼鐵道徒步區也能脫胎換骨，成為散步休閒、逛街採買好去處。

舊鐵道徒步區從去年12月3日開始進行施作工程，不少遊客無法和Duncan合影失望落空，魏嘉賢說，工程工期100個日曆天，預計3月中旬開放後，Duncan造型大公仔也會重新歸位和大家見面。

(中時 )