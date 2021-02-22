國民黨預計在24日舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，確定將邀請台北市長柯文哲，這將是柯文哲與國民黨江啟臣首度同台，兩人表示將不強調黨派立場，一同為台灣的下一代努力；但國民黨籍台北市議員徐巧芯卻非常不看好，表示江啟臣如果要為柯文哲的政策背書，那國民黨台北市在2022大選乾脆就禮讓民眾黨算了！

徐巧芯今(22)日在臉書中發文指出，關於國民黨「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，邀請台北市長柯文哲一同探討居住正義、分配正義、低薪等社會議題，徐巧芯身為國民黨籍台北市議員，對此有很深的疑慮。

徐巧芯表示，她並不是反對「藍白合作」，但是在哪些議題或是領域上進行合作才是重點，她指出，若是以萊豬、疫苗等問題進行合作，那麼兩黨在想法就雷同，當然可以合作，不需因黨派之見分散力量。

但在「居住正義」這點上進行著墨，很可能找錯議題，也選錯區域了。徐巧芯指出，台北市議會對於住宅政策的監督之嚴格，應該大家都有目共睹。例如在公宅議題上，國民黨的市議員一直保持理性監督，但從不放水。而且我們更期待接下來要參選的國民黨籍候選人可以提出更好的主張，讓台北市年輕人能夠安居樂業。

因此所謂藍白合作的起手式，如果變成幫柯市府的軟肋宣傳，恐怕不僅與北市議員們日常的監督形象有所衝突，且對未來北市選舉也可能產生負面的效果。

徐巧芯表示，未來在2022縣市長大選中，民眾黨跟國民黨在台北市這局勢必是競爭的關係，雙方都不可能禮讓。民眾黨一定會推出自己的市長候選人，並且就徐巧芯所知，柯文哲在每一區早已佈陣好1至2席的市議員候選人。這樣的競爭關係本來就是國民黨要面對的，對民眾黨來說台北市也當然是他們不可失的地盤，相當合理。

如今江啟臣在市政相關議題上附和柯文哲，徐巧芯表示，如果國民黨認為民眾黨的台北市做這麼好，萬無一失，那我們禮讓民眾黨就好了，為何還要推自己的候選人？在居住正義等重大政策上，又要拿什麼態度跟民眾黨競爭？

(中時新聞網)