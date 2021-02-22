【愛傳媒李利國專欄】雖然多數櫻花品種都冠著日本名稱，但根據1975年日本學者於日本文化出版局所出版的《櫻大鑒》一書的記載，櫻花其實原產於中國喜瑪拉雅山脈，在漢代時移入宮苑栽植，到盛唐時才逐漸從皇宮移植到普通人家。

此期間，日本前後派遣了10多批遣唐使來中國學習，也就將櫻花帶回國，並受到了全日本上上下下的民眾一致的認同，因此，日本各地都大力研發或培植櫻花新品種，到近現代，故而世界上主要的櫻花品種多是日本培育的，所以櫻花之受注目確實因日本的發揚光大，也無愧被譽為東瀛第一花。

我近日再訪康誥坑溪畔，只見昭和櫻自開，而寒櫻已謝，讓我不禁想起五代亡國皇帝詩人李煜的詞：櫻花落盡春將困，秋千架下歸時；漏暗斜月遲遲，花在枝。我同時也想到宋代黃庭堅的詞：半煙半雨溪橋畔，漁翁醉著無人喚。疏懶意何長，春風花草香。江山如有待，此意陶潛解。問我去何之，君行到自知。

我也自問：賞櫻豈只是賞櫻而以乎？

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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(中時新聞網)