受到新冠肺炎疫情、天氣回暖等因素影響，近期高麗菜盛產、價格下跌，新北市副議長陳鴻源採購6000公斤高麗菜力挺菜農，他表示，永和曾是新北市的農業地區感同身受，決定用行動力挺菜農，另外也將舉辦每顆10元義賣活動，所得將全數捐給榮光育幼院及新北家扶中心。

陳鴻源說，永和曾是新北的農業地區，出生農業地區不忘本，得知高麗菜農苦境他感同身受，特別抛磚引玉，以個人名義響應採購6000公斤高麗菜。

此外，將於2月24日、25日、26日上午10時至下午5時，在永和區服務處舉辦「一銅雙響挺農，熊公益銅板響義賣活動」，每天由產地直送2000公斤義賣，所得將全數捐給榮光育幼院及新北家扶中心，一起幫助農友度過難關。

陳鴻源服務處表示，高麗菜有「菜王」的稱號，是餐桌上常見的蔬菜，味道鮮美、營養豐富，富含維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U、鈣、磷、鉀、有機酸等。

近期氣候穩定品質極佳、價格實惠，正是品嘗的好時機，且高麗菜有多種料理方式，不只是能清炒、煮火鍋，還能醃製、曬乾等，簡單料理就能品嘗到高麗菜不同的美味。歡迎企業團體及民眾多多採購，不僅品嘗好滋味，也幫助辛苦的農民。

此外，民眾捐出5張今年1至2月份的發票，即可兌換元宵燈籠1個，數量有限送完為止。

(中時 )