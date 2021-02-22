MWC 2021 Shanghai(世界行動通訊大會上海)將於2月23日正式開幕，智邦(2345)也將在此次展覽期間，於上海舉辦新世代技術發表會，聚焦從人工智慧、網路、到邊緣運算的整體雲端解決方案。

隨著5G加速物聯網滲透，整個行業正經歷從傳統架構到「雲、管、端」物聯網生態系統的協同演變，邊緣運算的興起給企業的發展帶來了前所未有的壓力和挑戰。需要通過全新的技術架構和數據中心基礎設施升級，以此作為變革的支撐，實現企業新一輪數位化轉型的進化演變和世代交替。

有鑑於數位化轉型的趨勢，智邦發布覆蓋人工智慧、網路、邊緣計算新興技術的整體雲端解決方案，幫助電信營運商、網路服務企業、雲端服務提供商及網路解決方案服務商，應對不同產業日益增長的應用場景訴求，將智邦的產品研發優勢轉化為市場應用優勢，協助企業利用有限的投資和成熟的技術加速數位化轉型。

值得期待的是，在此次2021 MWC上海期間，智邦科技新世代技術發表會將展出面向下一代數據中心網路的英特爾高性能400G矽光模組，以及由英特爾Habana Labs研發的雲端AI加速產品，包括AI推理處理器Goya、AI訓練處理器Gaudi和8-Gaudi系統HLS-1。

未來，智邦將不斷深化與英特爾的合作，為運營商、互聯網企業、雲服務商及網路解決方案服務商打造更具有競爭力的企業級整體雲解決方案。

智邦專注於網路通訊產品設計研發逾30年，是數據中心、城域/電信級網路以及校園/企業網路的開放硬體平台設計領導者。智邦也獲得英特爾認證，成為英特爾Network Builders生態系統的Solution Plus合作夥伴，代表了智邦在推動5G加速發展和虛擬網絡轉型中的貢獻與技術實力，智邦將在強大的生態系統中獲得發展成為英特爾物聯網解決方案聯盟(ISA)成員之一，與英特爾共同推展未來物連網解決方案發展。

(時報資訊)