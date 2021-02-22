新冠肺炎疫情衝擊各行各業，金門縣府去年撙節各項活動公務開支、國內外差旅費達9400餘萬元，春節前還在國內景氣逐漸回溫下，拿到中央統籌分配稅款3600餘萬元的小「紅包」，對挹注縣內財源不無小補。

去年前3季做為中央統籌分配稅款財源的營利事業所得稅、營業稅推估短徵約109億元，導致普通統籌分配稅款也減少約103億元，金門縣減少的財源約為3600萬元。

中央撥補的統籌分配稅款3600餘萬元，對挹注金門縣財源不無小補。（縣府提供）

縣府財、主單位聯手推動節約，管制各項開支，包括取消辦理活動追減公務預算2890萬元及國內外旅費2202萬元，以及對特種基金補助4382萬元在內，共撙節縣庫支出達9400餘萬元。

縣府財政處基於中央地方一條心，主動結合其它縣市向中央表達共體時艱的立場，獲得中央正面回應，允諾若實際稅收狀況好轉，或有其他替代財源時，就優先「補足」依法應分配給地方的核定額度。

財政部次長阮清華在今年度地方財政業務聯繫會報宣布，由於中央推動紓困振興相關措施，帶動民間消費及景氣回溫，109年全年營業稅稅收狀況可望反轉回升，連同帳務整理期間實徵數可較108年成長約70億元，先前短撥的普通統籌分配稅款將連同利息依原核定比例及數額回補，並於按月撥款期程後，額外辦理1次撥付作業於農曆春節前入戶，相當於送給金門縣一個3600萬元的紅包。

(中時 )