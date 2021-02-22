國民黨「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，邀請台北市長柯文哲一同探討居住正義、分配正義、低薪等社會議題，而同黨議員徐巧芯不滿痛批，若藍白合起手幫柯市府軟肋宣傳，那乾脆2022北市長選舉禮讓民眾黨就好了。

徐巧芯表示，我從來沒有反對「藍白合作」，但是我每一次都談到在什麼議題或區域合作才是關鍵，兩個在野黨這陣子，有很多共同監督執政黨的議題，不需因黨派之見分散力量，但若起手式是討論居住正義，那就找錯議題了。

徐巧芯直言，台北市議會對住宅政策的嚴格監督，大家應有目共睹，而所謂藍白合作起手式，如果變成幫柯市府的軟肋宣傳，恐怕不僅與北市議員們日常的監督形象有所衝突，且對未來北市選舉也可能產生負面的效果。

徐巧芯指出，若從2022年選戰觀察，民眾黨跟國民黨在台北市這局勢必是競爭的關係，雙方都不可能禮讓，民眾黨一定會推出自己的市長候選人，並在每一區早已佈陣好1至2席的市議員候選人。

徐巧芯認為，如果國民黨認為民眾黨的台北市做這麼好，那我們禮讓民眾黨就好了，為何還要推自己的候選人？在居住正義等重大政策上，又要拿什麼態度跟民眾黨競爭？

徐巧芯痛批，藍白不是不能合作，但議題、立場、選擇談論的區域要選清楚，至少在台北市，我們按照現實，保持良性的競爭，不要奢求合作的可能，退一步而言，如果這場論壇無法煞車，應該至少讓未來可能的候選人蔣萬安、羅智強一起對等跟柯文哲討論才對。

(中時 )