勞動部勞動力發展署中彰投分署農曆年後首波系列聯合徵才活動，將自25日起開跑，分別於台中、彰化、員林、南投等地區辦理5場次，共邀請66家企業廠商，釋出1706個以上的工作機會，其中，台中就業中心3月12日上午在東區勞工服務中心辦理，號召大立光電、上銀科技、漢鐘精機、家樂福、清新溫泉、王品餐飲、特力屋、全家等20家知名企業，釋出超過500個職缺，求職民眾把握年後「薪」機。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，農曆年後許多企業提前人才佈局，就業市場的徵才需求提升，該分署規畫系列徵才活動，提供求職者多元職缺選擇，並結合政府各種就業補助、職訓資源宣導，就業促進課程及職涯探索等活動，讓民眾找工作也能獲知如何善用政府資源，提升就業競爭力。

中彰投分署新年系列聯合徵才活動，首場25日上午在二林圖書館登場，員林就業中心邀請矽品精密、力麗集團、愛民衛材、聚隆纖維、碁富食品、榮成紙業、樺美食品、建興安泰、益張實業等16家廠商，提供超過600個工作機會，舉辦「政府資源說明會」，讓民眾了解政府各種就業補助及職訓資源外，還能學習面試技巧，學以致用。

25日上午南投就業中心於全聯福利中心名間店；並於3月9日在竹山鎮克明宮辦理社區聯合徵才活動，預計10家廠商提供超過百個以上工作機會。

彰化就業中心3月6日上午在中興公園球場辦理聯合徵才活動，預計邀請矽品、三井資訊、World Gym、利奇機械、大和屋、彰基等20家科技、製造、服務業廠商，設加值專區：「職涯探索區」、「就業促進工具介紹區」、「創業宣導暨諮詢區」、「中高齡專法宣導區」，讓民眾除了找工作，也可同時獲知政府資源、創業等資源。

台中就業中心3月12日上午於台中東區勞工服務中心辦理，號召大立光電、上銀科技、漢鐘精機、家樂福、清新溫泉、王品餐飲、特力屋、全家等20家企業，釋出超過500個職缺。

現場另以靜態解說及遊戲互動等方式宣導中高齡專法、產業新尖兵、缺工就業獎勵、跨域就業津貼、青年職得好評、青年就業旗艦及職業訓練課程各項就業資源，使民眾以簡單易懂、輕鬆活潑的方式了解政府可運用的資源。

(中時 )