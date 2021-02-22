兩隻比特犬在19日上午突然闖入台東縣太麻里鄉1間民宿，並攻擊、撕咬屋內的退役搜救犬貝斯。（戴永明提供／蔡旻妤台東傳真）

2隻比特犬19日上午突然闖入台東縣太麻里鄉1間民宿，退役搜救犬「貝斯」被狠咬下背部一大塊肉；網友點開影片，卻發現自己母親（右圖右上）竟然出現在影片中。（截自PTT）

2隻比特犬19日上午突然闖入台東縣太麻里鄉1間民宿，攻擊屋內的退役搜救犬「貝斯」，搜救犬背部遭狠狠扯下一大片肉，驚悚畫面還被民宿旅客拍下。一名網友深夜點閱影片，赫然發現影片中英勇拿椅子試圖阻擋比特犬的婦人，竟然是自己媽媽。

這名網友在PTT發文，表示深夜看到2比特犬攻擊退役搜救犬的新聞，點開影片卻發現片中「拿椅子要阻止的是我媽！？」，原來原PO的爸媽跟姨丈、阿姨、表姊到到台東玩，入住朋友的民宿，沒想到會目睹這驚恐又令人難過的畫面。

原PO更爆料指出，影片是表姊拍的，表姊表示，當下2隻比特犬闖入，「似乎想要硬上貝斯」，被貝斯拒絕求偶後見笑轉生氣，開始咬貝斯。

原PO表示，當下情況真的很危險，表姊身邊還帶著未滿3個月的幼兒，萬一今天被攻擊的是小孩，真的不敢想像。而據比特犬飼主的說詞，他家的狗是因為水利局的人去查水表，一開門狗就衝出去了。

雖然民宿主人戴永明聽到呼救聲連忙趕來，立刻將2隻比特犬奮力拉出屋外，但搜救犬「貝斯」已被狠狠扯下了一大片肉，背部超大傷口縫了百針，台東縣農業處介入調查，對闖禍犬隻的飼主開罰3萬元。

貝斯今年8歲，是國家搜救犬，曾出勤高雄氣爆等各大搜救任務、於2019年退役後就由戴永明領養照顧，貝斯平時個性溫馴善良，不僅全家人喜歡牠，更有大明星彭于晏與牠的合影。

縫了上百針、經一整天治療的貝斯，因從小受搜救犬訓練，不曾長時間離開照顧者、不適應住院，戴永明決定漏夜將麻醉未退的牠帶回家中照顧，而首日醫藥費要價近萬元，之後還得繼續治療；獸醫師表示，除每日基本換藥外，因尚不知2隻比特犬帶有何種細菌，牠背部傷口處仍在發炎階段，需要長時間觀察治療。

據了解，貝斯過去曾在高雄氣爆、台南維冠、南澳中國團遊覽車翻覆、山難搜救等重大意外中建功，由於牠嗅覺靈敏度是人的10萬倍，可深入救災人員無法到達的地方，一直是救援任務不可或缺的好夥伴。

(中時新聞網)