東元電機再獲國際永續評比肯定，繼2020年入選DJSI道瓊永續指數新興市場類別之後，又入選國際永續評比機構標準普爾（S&P Global）最新公布的2021永續年鑑（The Sustainability Yearbook），同時榮獲全球機電產業的年度最佳進步獎。

2021標準普爾的永續年鑑是針對全球7千多家大型企業進行績效評比，並根據2020年道瓊永續指數（DJSI）年度評鑑結果排名。今年參與評比的企業數量創下歷史紀錄，競爭非常激烈。東元電機入選永續年鑑，表示永續發展績效是全球同業中的前15%，十分難得。其中，創新管理、人才培育、和職業安全表現最佳，尤其創新管理幾近滿分。此外，東元也被評鑑為在全球機電產業中，年度永續發展名列前茅，因此同時榮獲最佳進步獎（Industry Mover status），表示東元去年在各項永續發展的表現，傲視全球。

另外，東元電機1月的單月營收也報佳績，年成長8.22％，各主要業務相較去年同期皆有成長,尤其亞洲市場表現相對較佳。東元表示，目前IE3高效率節能馬達的銷售占比超過百分之60，綠色家電銷售占比將近60％，可見集團在永續經營的決心。而且，東元已蟬連七年獲得「企業永續報告類—TOP 50報告白金獎」、連續六年獲公司治理評鑑前5％，也是台灣機電業者首家入選DJSI新興市場成份股的企業。近年來更積極布局再生能源相關事業，包括投入電動車動力系統、太陽能發電廠、和離岸風電陸域工程等。

東元董事長邱純枝表示，永續發展和企業價值可以互為循環，友善環境更可以帶給公司正面的經濟利益，從而創造出更友善的ESG環境，也實現「節能、減排、智能、自動」之公司願景。

(工商 )