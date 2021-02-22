台中市國民黨市議員陳文政日前與葳格教育基金會、彰化縣文化創意發展協會，於北區立人、長青等2個里分別舉行「2021親子燈籠點睛、猜燈謎過元宵」活動，特別準備了傳統的宣紙燈籠，讓大小朋友可以發揮創意，用水彩畫上喜歡的圖騰，透過自行創作，進一步地了解屬於中華文華的精神與價值。

「看過燈籠、提過燈籠、就是沒有畫過燈籠。」市議員陳文政說，與葳格教育基金會、彰化縣文化創意發展協會一同辦理「2021親子燈籠點睛、猜燈謎過元宵」，吸引近百名大小朋友共襄盛舉，大家一起畫燈籠、猜燈謎，參與活動的家長與小朋友都相當興奮，提前感受元宵佳節的歡樂氣息。

國民黨市議員陳文政表示，全球的華人，每逢佳節喜慶家戶街道總會「張燈結綵」，除了凸顯熱鬧的氣息，更是中華文化的象徵。近年來網路與3C產品發達，每到年節雖仍處處可見燈籠，但大多都是工廠製品，許多小朋友從未接觸過紙燈籠這項民俗工藝品。

陳文政說，除了今年元宵的燈籠彩繪報名踴躍、去年協辦的獅頭工藝體驗活動也相當熱烈，他強調，透過輕鬆的手作活動，加深孩子對自身文化的了解，是一件相當有意義的事。未來也會繼續協助的各式文化活動辦理，提供家長與小朋友們不一樣的假日活動。

市議員陳文政服務處指出，同時因應防疫時期，無論是工作人員或是活動參與者，活動主辦單位都落實量測體溫、實名登記，讓大家在疫情期間，仍可以安心地參與元宵活動，感受佳節氣息。

(中時 )