前美國總統川普時代的中國政策重要智囊余茂春近日透露已重返學界，並加入保守派智庫哈德遜研究所，未來仍將繼續有關中國的教學和研究工作。

余茂春在臉書貼文說，很高興回到美國海軍軍官學校（US Naval Academy）繼續擔任教授。

此外，如同前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），余茂春也已經以高級研究員的身分，加入華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute），並擔任另家智庫胡佛研究所（Hoover Institution）的客座研究員。

他說，未來一段時間仍會忙於有關於中國的教學和研究工作。

出身中國的余茂春1962年生於安徽，在重慶長大。他是上屆美國政府反中大將蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策顧問，據指主張華府強硬對抗北京，並建議將「中共」與「中國」加以區分。

蓬佩奧卸任後加入哈德遜研究所。美國新聞網站Axios稍早前指出，透過與這家智庫建立關係，蓬佩奧得以繼續貼近政策辯論以及共和黨重要金主。

報導說，哈德遜研究所是美國保守派國安思想家卸下公職後的棲身所，例如前國家安全會議官員莫里森（Tim Morrison）、前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）以及曾任前副總統彭斯顧問的共和黨策士勒納（Jon Lerner）。（編輯：周慧盈/沈朋達）1100222

(中央社)