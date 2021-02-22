澳洲一名資深議員今天表示，儘管澳洲政府強制Alphabet Inc旗下谷歌（Google）及臉書公司支付費用予新聞媒體的法案引起這兩大科技巨頭反彈，政府仍不會妥協。

路透社報導，臉書公司（Facebook）強烈抗議相關法案，並於上週斷然封鎖平台上所有新聞內容，以及多個州政府和緊急部門帳號。臉書與澳洲政府週末期間持續研商相關變動事項。

參議院預計今天對這項法案進行辯論，澳洲參議院最資深議員表示，不會做出進一步修正。

澳洲財政部長伯明罕（Simon Birmingham）向澳洲廣播公司（Australia Broadcasting Corp）表示：「按照現況來看…這項法案能取得適當平衡。」

伯明罕指出，這項法案現行形式確保「澳洲新聞組織產製的新聞內容能夠且應該被支付費用，並透過公平且合法的方式執行」。

若私下協商破局，這些法令將賦予政府指派仲裁者來訂立內容許可費用的權利。

Google和臉書雖對這些法令抱怨連連，但Google上週做出讓步，與幾個澳洲最大媒體簽下協議，包括一份與媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下新聞集團（News Corp.）簽訂的全球協議。

伯明罕還說，臉書沒理由不能效法Google。

臉書代表今天拒絕對立法一事置評。眾院上週通過這項立法，該法案在參院也獲得多數議員支持。

另一方面，臉書上週槓上澳洲政府，持續封鎖平台上的新聞內容。澳洲衛生部今天宣布，未來將不會在臉書上投放廣告。

據法新社消息，澳洲將開始推廣新上路的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種活動，公眾宣傳費用近2000萬美元，目的在促進民眾接種，並對抗氾濫的反疫苗陰謀論。

衛生部長韓特（Greg Hunt）昨天表示，衛生部仍將付費宣傳疫苗接種，只是不會在臉書上宣傳。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100222

(中央社)