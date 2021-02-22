金管會於去年9月1日公布推動信託2.0「全方位信託」推動計畫，將「鼓勵企業辦理員工福利信託」列為重要措施之一，希望向企業及勞工推廣員工福利信託，替勞工補強退休金準備的第三支柱。信託公會也配合於今年開辦員工福儲信託，並委任群益投信擔任專業投資顧問，與員工一起協力累積退休金。

群益投信總經理陳明輝表示，群益投信繼擔任全台第一個公辦民營的退休金制度-私校退撫儲金專業投資顧問後，很榮幸能同時擔任信託公會員工福儲信託的專業投資顧問，雙重的信任與肯定讓我們更覺任重而道遠，更需要謹慎努力，展現群益投信專業團隊嚴謹控管投資風險的專業操盤能力。

群益投信自2017年擔任私校自主投資計畫顧問後，確實也繳出不錯的成績，去年雖遭逢新冠病毒疫情影響金融市場劇烈震盪上沖下洗，不過整年度，平台上三種投資組合均繳出漂亮佳績，成長幅度為保守型2.99%、穩健型8.65%、積極型10.03%。整體表現符合退休理財策略所應追求「長期績效穩健持續向上」的準則。

(時報資訊)