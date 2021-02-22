疫情趨緩期待升溫，電子權值回神、周期股強彈，外資賣超縮手，集中市場盤中寫16579.17點新高、收次高。台股集中市場今日一開盤即在蘋概三王、DRAM雙雄、面板雙虎等電子權值龍頭攜手領漲下，開高百餘點，隨後更在疫苗可望使疫情趨緩進而帶動經濟復甦的預期升高下，引爆了觀光、原物料、生醫等多數族群群起上攻，拉抬大盤指數衝上16579.17點、改寫盤中新紀錄，惟權王台積電(2330)臨收不支倒地收黑在650元，影響鴻海(2317)漲幅縮減收在111元、大立光收3510元，終場大盤收16410.16點，上漲68.78點，總成交值增至3521.45億元。

籌碼面，今日外資連續第三日賣超、但金額縮減至28.739億元，投信買超4.6394億元，自營商賣超12.726億元，三大法人賣超36.82億元。技術面，5日RSI為75.46、10日RSI為69.26，9日K值為84.44、9日D值為75.49，20日乖離率為3.56。

分析師指出，台股盤中創新高後，多頭謹慎並未積極追價，外資雖已連續賣超台股，目前台指期淨空單逾2萬口，選擇權淨空單逼近2萬口，並不代表行情就會立刻反轉，目前台股仍位於所有均線之上，短線仍有表現空間。

盤面上，新冠肺炎疫苗施打後，各國確診病例增加速度普遍趨緩，今日觀光類股強勢反撲，鳳凰(5706)、雄獅(2731)、華園(2702)聯袂漲停，王品(2727)、美食-KY(2723)盤中攻高逾9%，其餘個股也全數上漲，激勵觀光類指盤收漲5.39%，突破百點關卡，稱霸各類股。生技產業前景看好，疫苗、防疫概念、新藥研發等持續受到重視，ABC-KY(6598)、寶齡富錦(1760)、國光生(4142)、泰福-KY(6451)、華廣(4743)、杏輝(1734)、亞諾法(4133)齊收漲停，生醫類指收高3.29%。比特幣衝上5.8萬美元新高，今日撼訊(6150)、青雲(5386)、麗臺(2465)等相關概念股攜手收漲停同樂。MLCC供應吃緊，被動元件可望掀起一波漲勢，今日由立隆電(2472)爆量漲停衝鋒，激勵凱美(2375)漲逾9%、鈞寶(6155)漲7.43%、華新科(2492)漲5.28%。DRAM現貨價飆，南亞科(2408)、威剛(3260)、十銓(4967)獲利看俏，今日股價聯袂漲逾3%。石化行情大漲，PVC暫停報價，台塑(1301)、台塑化(6505)、南亞(1303)、台化(1326)整齊收高。車載鏡頭需求，光學股買氣強，佳凌(4976)飆漲停、亞光(3019)盤中突破百元關卡、今國光放量收高3.9%。陸韓廠擴大追單，面板報價續旺至第二季，今日面板雙虎雙雙收高約5.8%，群創(3481)更衝出51.5萬大張成交量。

分析師表示，八大類股今日全面上漲，生技及傳產等漲勢兇猛，資金有從過去的高價電子股流向低基期的傳產股的跡象。台股短線漲勢驚人，留意獲利賣壓伺機出籠，操作上須留意追高風險，在資金動能充沛之下，預期台股仍將以資金輪動方式，漸漸向新高走去。

(時報資訊)