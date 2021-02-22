近期台灣演藝圈因雞排妹掀起性騷擾議題，間接給了部份受害者勇氣，吐出過往類似的不堪遭遇。而人氣女團Oh My Girl成員YooA（柳諟我、유시아）昔日在直播中被網友言語性騷擾的事跡被挖出，面對不懷好意的對待，YooA淡定的念出帳號，並告訴粉絲不要生氣，高EQ的作法被讚爆。

Oh My Girl由7名26歲以下的漂亮女生效定、Mimi、YooA、勝熙、祉呼、Binnie及Arin於2015年組成，她們透過節目《Queendom》打開知名度，推出的歌曲成績表現不俗，深受不少粉絲愛戴。成員YooA曾在V Live開長達1個小時的直播與粉絲聊天，邊看留言邊回答問題，卻遇到變態提出奇怪的問題，YooA不禁皺著眉頭表示：「總是有奇怪的留言跑出來，您好奇我有沒有穿內衣嗎？」不慌不亂的念出這名騷擾者的帳號。

YooA直接念出變態的帳號。（圖／IG＠V LIVE）

YooA在直播過程中被性騷擾，馬上點燃其他網友的怒火，紛紛替她打抱不平，反觀YooA則相當淡定，出聲安撫粉絲：「大家不要生氣，對好奇我有沒有穿內衣的人生氣有什麼用。那位網友的事，在直播結束後我會跟公司說的，這個影片公司相關人員都在看著，你們就算沒有說，（公司）也會出面處理的，不用擔心，而且我也看到了，記住那位網友的帳號了。」

YooA勇敢又高招的擊退變態的性騷擾，再度圈粉無數的粉絲，也讓人放心不少，認為她是個懂得保護自己的女生，讚賞不已。

(中時新聞網)