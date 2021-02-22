變性網紅罔腰日前曬孕肚喜曝自己懷孕3個月，還出示接受人體試驗、產檢等相關文件，沒想到本應該是喜訊的事情，外界卻議論紛紛，醫界人士更是質疑其真實性，此事也驚動高市衛生局出面，已發函要求罔腰到案說明，而繼有網友拿私訊截圖爆罔腰男友Teddy認假懷孕真賣貨後，網上又瘋傳一份罔腰宣布流產的聲明，罔腰也親上社群說分明。

變性網紅罔腰懷孕案鬧得全台皆知，高市衛生局因此出面喊查，此事也在網路上持續延燒，今有網友貼出私訊截圖，勸罔腰及男友Teddy不要牽連罔腰舊愛鳳梨「適可而止就好」，對於這次被抓包超音波照疑似是假的，Teddy表示不需回應，反正過幾天就被淡忘，竟鬆口表示「她想盡快趁這次把小狐仙都賣掉，不然一直囤貨，之後會賣不掉」，但事後Teddy在IG限時動態貼照澄清，這都是網友後製作的假圖，對於罔腰懷孕相關事情，他們連認識的朋友來問都沒有回應過，反嗆對方「別有用心」。

今網路上瘋傳罔腰流產聲明，被她打臉否認，表示是假圖片。(取材自臉書)

沒想到一波未平一波又起，臉書社團又瘋傳一則罔腰聲明，寫著：「感謝近日媒體的報導與網友的關切，稍早去做了產檢，醫生說寶寶沒能保住」，更說心情需調適，希望外界能給些空間，「後續有其他進展我們將會另作說明，謝謝」。

非常認真的文字與製圖，讓眾多網友以為這份流產聲明是真的，而此事罔腰獲悉後，也隨即轉發上IG限時動態，無奈表示：「持續被做假圖片，無言死了！」，說自己正在度假，還要一直被外界打擾，實在很煩，更出言「本人限時動態禁止各位媒體截載」，證實流產聲明是烏龍一件。

變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

(中時新聞網)