台中市工具業的晶發工具，及離型紙廠－久誼公司，最近不約而同向台中市政府提出擴廠計畫。其中，晶發工具計畫投入約2.54億元，在大里興建廠房，將導入智慧製造，建置工業製程回收、減廢及廢棄處理系統，落實綠色製造。久誼公司向市府申請「利用特定農業區毗連非都市土地擴展計畫案」，預計投資約2.2億元，完工後預計可增加產值4.4億元。

台中市經發局日前召開今年第一次招商投資障礙排除協調會議，由局長張峯源主持，邀集行政院農業委員會農田水利署台中管理處、市府都發局研商台中廠商晶發工具、久誼公司擴廠計畫。

張峯源現場立即綜合相關單位意見，給予廠商明確階段性目標，有助於縮短行政程序，可望協助2廠順利展開上述擴展計畫，促進投資近5億元。

他指出，此次協助的2家廠商，皆是「台中製造」的隱型冠軍，晶發工具為經濟部今年元月通過「中小企業加速投資行動方案」廠商，擁有37年電鍍經驗，供應國內工具產業，計畫投入約2.54億元在大里興建廠房，將導入智慧製造，建置工業製程回收、減廢及廢棄處理系統，藉以落實綠色製造。

久誼公司位於台中外埔，專注於生產離型紙，廣泛應用於碳纖維、包裝素材、商標、醫療及各種膠帶等。因應環保意識抬頭，公司陸續開發綠能科技、航空器材、電子科技、汽車工業、運動器材及醫療生產產業所需的碳纖維用底紙，及人造皮革。為擴大生產，久誼向市府申請「利用特定農業區毗連非都市土地擴展計畫案」，預計投資2.2億元，預計可增加4.4億元產值。

他表示，此次2家廠商都深耕在地多年，會中相關單位針對晶發工具，分別就農牧用地變更、增建等不同方案法規程序，提供詳細意見；另針對久誼開發計畫也提供具體建議，如取得私設道路同意書、釐清廠商製程未涉及用水，並未影響農田水路區域排水問題等關鍵點，以快速釐清廠商問題。

他補充說，會議前，他已與同仁親自至公司了解產線及公司概況，市府將以單一窗口方式，並實地了解廠商投資障礙，快速、有制度化的整合各單位意見，廠商對市府解釋疑義相當肯定，也對持續投資台中深具信心。

台中市經發局強調，排除投資障礙協調會議自2019年9月至今召開12次，共計協助38家廠商解決投資問題，促成近409.8億元的投資額，成熟的招商輔導機制，廣受業界好評。

(工商 )