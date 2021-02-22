連結北高雄和南高雄的中博高架橋，將在2月27日啟動拆除工程，並規畫在2023年完成站東區域車站結構物興建工程、站東路開闢工程，屆時，除了將具有更便捷的轉乘服務，站區商業大樓及旅館啟用之後，高雄車站生活圈將如同日本大阪梅田車站，形成大面積複合式商業區域。

高雄交通局22日表示，中博高架橋拆除工程，將在2月27日啟動，拆除工程由行政院交通部鐵道局規畫執行，工程第一階段為拆除中博高架橋引道，原訂2個月工期，經高雄市長陳其邁指示，要求高市府積極協調後，交通部鐵道局同意調整工序，將引道拆除工程縮短至9天，並選擇228連續假期開始施作，並於3月8日開通站西路，降低對交通衝擊。

高雄市長陳其邁指出，中博高架橋拆除之後，施工團隊應加速辦理站東區域車站結構物興建工程、站東路開闢工程，預計2023年全區完工，屆時，站東路、站西路可配對單行提升道路容量，具更便捷的轉乘服務、友善自行車道穿越路徑、站區商業大樓及旅館啟用，將如同大阪梅田車站形成大面積複合式商業區域，以「車站城市」（Station City）的面貌，迎接訪高旅客。

高雄交通局表示，中博高架橋為了配合高雄鐵路地下化工程，在工程施工期間，做為原有中博地下道的臨時替代道路而興建，2003年通車迄今，已經17年了。 交通局說，高雄鐵路地下化期間，中山路與博愛路銜接方式，業經多次討論，包含地下道穿越、平面環抱道路等模式，最終，考量車站基地完整性與推廣人本交通等因素，2015年拍版定案，採行平面環抱道路設計的「站區運輸優化方案」。

交通局指出，原中博臨時高架橋，連接中山路及博愛路，2003年5月竣工通車啟用之後，鐵路地下化工程因中博高架橋未能拆除，而無法進行帝冠式高雄舊車站遷移、旅館大樓、站東道路、站東結構體、以及站東天棚結構等多項工程的施工。

交通局表示，中博臨時高架橋的拆除，將可達成縫合高雄南北土地的最後目標，也讓新建的高雄車站，帶來新的城市樣貌，成為未來區域發展的新引擎。

(工商 )