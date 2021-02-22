立委范雲3年前申請登記參選台北市長，但拒繳保證金遭中選會拒絕，范雲為此強調，將提出上訴直到制度變革，讓財產不應成為參政門檻。對於范雲的舉動，網友傻眼表示，身為教授居然連保證金都拿不出來，不覺得誇張嗎？

范雲登記參選2018年台北市長時，因拒繳200萬元選舉保證金，遭中選會拒絕，范雲不服，認為現行《選舉罷免法》的「保證金制度」影響人民參政權，提告請求撤銷原處分。台北高等行政法院認為保證金是為防止選舉人輕率登記為候選人，屬重要公益，於上月21日判范雲敗訴，可上訴。

對此，范雲今（22日）在臉書發文表示，她將提出上訴直到制度變革，如果還是敗訴，將聲請釋憲，保證金只是推動選舉改革的第一步，因為財產不應成為人民參政的門檻，更舉例德國、愛爾蘭和加拿大等原有保證金制度的民主國家，多年來陸續被認為違憲，而法國及美國多數州則沒有保證金制，而是以合理的登記規費（filing fee）或連署替代做為門檻。

對於范雲的說法，批踢踢網友顯然並不認同，直言「當教授幾十年，200萬都沒有，說笑話？柯文哲2014的200萬還不是拿得出來」、「說真的，才200萬都湊不出來還是別鬧了，趙衍慶靠著撿破爛都能選了，你一個教授沒200萬」、「門檻低連妖魔鬼怪都有，一堆黑道爽死了錢省下來買票」、「這人真的下一屆踢出去讓她自己選，仁至義盡了」、「搞爛整個中選會選務」、「活在理論理想中」、「左膠誤國就是這樣」。

(中時新聞網)