台灣網球女將謝淑薇在2021年澳洲網球公開賽女單首度打進到8強，也讓她單打世界排名積分大進補，最新世界排名前進21名，來到第50名。

謝淑薇今年在澳網女單再度締造奇蹟，一路挺進到8強，最後敗在本屆澳網女單冠軍大坂直美拍下，但已經創下個人及台灣女將在四大滿貫賽紀錄，世界排名也從澳網前的71高升至50，謝淑薇生涯單打世界排名最佳是2013年2月25日達到的第23名。

不過謝淑薇本屆澳網收穫不大，她和捷克籍搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）止步32強，最新公布的世界排名從第1小跌至第3，姊妹檔搭檔詹詠然／詹皓晴則是女雙首輪落敗，雙打世界也小小下滑，從原本的第16名來到第17名。

謝淑薇不只單打世界排名積分高升，也入帳52.5萬澳幣獎金，換算約台幣1167萬，謝淑薇今天也透過臉書粉專分享興奮心情，提到看澳網男單決賽覺得熱血沸騰，也表示很期待下周獎金入帳，打算讓團隊增加人數，幫助她強化，在接下來的比賽持續爭取佳績。

(中時 )