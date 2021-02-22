宜蘭一位林姓女子帶著5歲外甥前去蘇澳的溪邊遊玩，外甥則突然有尿意，而當時阿姨考量到公廁有距離，便同意讓他去隱密處如廁，未料，外甥卻失足墜溪溺斃。林女依過失致死罪嫌遭起訴，案經上訴，日前高等法院維持判7月徒刑，緩刑2年，男童的母親悲痛的表示，「絕對不原諒」。

據判決書指出，林姓女子2019年9月1日和丈夫一起帶著5歲外甥以及2位孩童，一起前往設有禁止戲水告示牌的宜蘭蘇澳武荖坑溪遊玩，林女為當時負責照顧兒童的人，同日下午3時許，外甥突然想尿尿，但因公廁有距離，林女卻同意讓外甥獨自在溪邊尋找能上廁所的地方。

不料外甥遲遲未回來，就這樣在溪邊失去蹤影，林女與丈夫緊急尋找，最後在現場上游200公尺處發現外甥倒在溪邊溺水，雖經緊急送醫，但仍無回天乏術，宣告不治。而警方到場處理時，林女主動坦承為肇事人，自首且接受法律制裁。

宜蘭地院一審認為，林姓女子身為現場主要照顧小孩的人，但卻未善盡責任，放任年僅5歲的孩童自行走在禁止戲水的河床邊如廁，觸犯過失致死罪，而過世男童的母親痛失愛子，也表示，「絕對不會原諒她」。

法官考量林姓女子已與外甥一家談妥賠償，判刑7月且緩刑2年，一逃牢獄，案經上訴，高院審理時認為判決並無過當也無輕判，判決無誤，因此駁回上訴，可再上訴。

(中時新聞網)