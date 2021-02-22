宜蘭「橘之鄉」家族合資2.3億元，歷時5年於礁溪籌建的全新風格旅宿「了了礁溪」，宣布即日起正式啟動試營運。飯店委由春秋國際管顧經營，設有多達7種房型的31間客房及Habitat餐廳，盼讓旅客親近土地的自然人文之旅，開幕首年住房率目標暫訂達6成。

「了了」為「了了生活」旗下的第一個品牌，命名源自「了了分明，如如不動」禪意概念，定位為自然為植、人文為璞淬煉而出的風格旅店。透過居、食、藝、遊的概念安排，盼為繁忙的都市旅人打造靜謐及舒暢身心的棲息地，帶來在地親近的旅居生活體驗。

「了了礁溪」建築設計由自然洋行建築事務所操刀，主持人建築師曾志偉以「樹洞」為靈感，將建築外層由不規則的圓弧形竹圍籠罩，屏除建築物稜角，營造更自適自在的休憩空間，亦將建物轉化成融入當地的有機體，打造獨樹一格的建築型態。

為貫徹綠色旅行的理念，「了了礁溪」選用對環境相對友善的建材，如外層竹圍採用以經碳化處理的孟宗竹，內牆建料「樂土」前身為水庫淤泥、可吸附濕氣，以及由台東及屏東部落工藝師、使用台灣原生月桂葉編織的盆藍等傢俱傢飾，具體支持在地產業。

「了了礁溪」僅設有31間客房，但依據各空間格局、擷取大自然元素為設計構想，打造溪流、大地、森林、平原、山丘、微風、日出等7種房型。1樓設有40個座席的Habitat餐廳，B1則打造藝廊空間「Sunis」，透過居、食、藝、遊的概念安排打造全新旅宿體驗。

「了了礁溪」表示，餐飲服務將由廚藝總監設計季節限定菜單，採用宜蘭當地食材入菜。Sunis每季邀請藝術家進駐策展，策畫各種主題活動與課程。深度漫遊方面則規畫特色遊覽路線，從在地人視角給予遊程建議，發掘更多引人入勝的秘境。

(時報資訊)