東元(1504)繼2020年入選DJSI道瓊永續指數新興市場類別之後，又入選國際永續評比機構標準普爾(S&P Global)最新公布的2021永續年鑑(The Sustainability Yearbook)。

2021標準普爾的永續年鑑是針對全球7000多家大型企業進行績效評比，並根據2020年道瓊永續指數(DJSI)年度評鑑結果排名。今年參與評比的企業數量創下歷史紀錄，競爭非常激烈。東元入選永續年鑑，表示永續發展績效是全球同業中的前15％。其中，創新管理、人才培育、和職業安全表現最佳，尤其創新管理幾近滿分。

東元1月營收年成長8.22％，各主要業務相較去年同期皆有成長，尤其亞洲市場表現相對較佳。東元表示，目前IE3高效率節能馬達的銷售佔比超過60％，綠色家電銷售佔比將近60％，可見集團在永續經營的決心。

東元是台灣機電業者首家入選DJSI新興市場成份股的企業，近年來更積極佈局再生能源相關事業，包括投入電動車動力系統、太陽能發電廠、離岸風電陸域工程等。董事長邱純枝表示，永續發展和企業價值可以互為循環，友善環境更可以帶給公司正面的經濟利益，從而創造出更友善的ESG環境。

(時報資訊)