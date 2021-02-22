快訊》獨立樂團哭哭！2021「海洋獨立音樂大賞」宣布停辦 15:502021/02/22 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市觀光局今宣布，為減少因為參加「音樂大賞」比賽，團練可能造成的群聚傳染風險，2021年「新北市河海音樂季—海洋獨立音樂大賞」徵選作業取消。（翻攝交通部官網／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情肆虐，新北市觀光局今宣布，為減少因為參加「音樂大賞」比賽，團練可能造成的群聚傳染風險，2021年「新北市河海音樂季—海洋獨立音樂大賞」徵選作業取消，這已是海洋獨立音樂大賞第2年停辦。 而每年吸引萬人共襄盛舉的夏季重頭戲「新北市河海音樂季—貢寮海洋音樂祭」活動，去年已因新冠疫情停辦1年，觀光局表示，今年暫定於今年暑假舉行，視疫情發展及防疫考量滾動調整。 《電腦設備》成長動能看增 廣錠放量攻頂 MLB》洛磯球星連兩年退賽 可能遭買斷 (中時 ) #海洋獨立音樂大賞 #停辦 #新冠疫情 #新北市 #河海音樂季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》2020新冠疫情當下 韓藥廠大發災難財 11:082021/02/22 財經 盲人咖啡廳2／新北2千家店全拒絕 視障男一次面試打動咖啡店夫妻 07:112021/02/21 社會 疫情打亂演唱會 光良靠Podcast養出跨同溫層粉絲 20:002021/02/21 財經 《電腦設備》去年加拿大及中南美洲電競品牌銷售 宏碁摘金 16:142021/02/22 財經 人美心善 雲、嘉縣長助高麗菜銷售降低農損 14:152021/02/22 生活 景氣復甦 上銀、奇力新進補 04:102021/02/22 證券．權證 記憶體轉旺 大和喊買南亞科 04:102021/02/22 證券．權證 元宵遊花蓮 牛Year提燈帶回家 04:102021/02/21 地方新聞 環保署海廢「潯寶衣」問世 海洋大縣金門加入國家隊 16:322021/02/22 生活 婁峻碩謝焦凡凡讓自己更好 04:102021/02/21 娛樂新聞 蔣偉文處罰淘氣兒不給抱 04:102021/02/22 娛樂新聞 生活熱門新聞 AZ疫苗副作用很多？指揮中心：這2款疫苗才是 - 生活 煮飯用冷水錯了？內行曝真相 網驚：煮錯20年 - 生活 吳子嘉控「雅各臣破局說」公然說謊 陳時中回應了 - 生活 鋒面挾雨 兩波變天時間曝 228連假天氣有變數 - 生活 泡麵調理包千萬別先加 內行曝一關鍵動作絕不能少 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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