新冠疫情肆虐，新北市觀光局今宣布，為減少因為參加「音樂大賞」比賽，團練可能造成的群聚傳染風險，2021年「新北市河海音樂季—海洋獨立音樂大賞」徵選作業取消，這已是海洋獨立音樂大賞第2年停辦。

而每年吸引萬人共襄盛舉的夏季重頭戲「新北市河海音樂季—貢寮海洋音樂祭」活動，去年已因新冠疫情停辦1年，觀光局表示，今年暫定於今年暑假舉行，視疫情發展及防疫考量滾動調整。

(中時 )