台南市安南區怡安路二段535巷弄內一處連通鐵皮屋，22日上午11時50分發生火警，火勢延燒多棟民房，濃煙四起，警消打火近2小時才控火勢，無人傷亡，鐵皮屋下包括5戶，其中藝品店與木材行付之一炬，其中一戶藝品店吳姓老闆搖頭苦笑「損失尚難估計」。

怡安路二段巷弄內連通鐵皮屋與安中派出所僅10公尺之遙，22日接近中午發生火警，因為屋內多屬木製品倉庫，濃煙竄燒引起路人報案，警員見狀第一時間拿著滅火器協助滅火，但火勢已無法控制。

連棟鐵皮屋共五戶內部悶燒，警消疲於奔命滅火。（程炳璋攝）

吳姓老闆（粉紅襯衫者）看著付之一炬的藝品倉庫，向警消人員搖頭苦笑損失逾百萬。（程炳璋攝）

警消出動怪手，持續灑水滅火，一個多小時仍有火苗從灰燼中冒出。（程炳璋攝）

燃燒的5戶皆為同一鐵皮搭建，各有租用的屋主，其中林姓、吳姓兩男分租的藝術品倉庫，擺放許多琉璃、陶瓷品與普洱茶葉，全數付之一炬，吳姓老闆看著面目全非的倉庫，搖頭苦笑「損失尚難估計」。

洪姓男子的木材倉庫不僅全毀，更助長火勢延燒，因為火苗在灰燼下方悶燒，灑水許久仍不時竄出火苗，警消還出動怪手開挖，初估燃燒5戶面積共500平方公尺，出動30車70人打火，滅火時間長達兩小時，現場打火員分批坐地休息，輪番上陣。

火警現場濃煙密布，一度伸手不見五指，警方協助在周邊道路疏導交通，避免影響用路人行車安全，直到下午2時許才控制火勢。

吳姓老闆表示，起火點疑似在滷味店內的冷凍冰箱，他看見小火冒出時欲前往打火，但已經撲滅不了，只好退出屋外。台南市消防局表示，全案需要等火調科調查，釐清起火原因。

(中時 )