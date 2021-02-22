花蓮慈濟醫院除贈送口罩等防疫物資到有需要的國家外，亦將研發團隊研發出能提升免疫力的淨斯本草飲，分享到31個國家。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒全球，花蓮慈濟醫院與國際合作發展基金會友好國家醫事人員訓練計畫因而暫緩，但愛心不停歇，得知史瓦帝尼國王「恩史瓦帝三世」1月與家人確診消息後，今打包1萬片醫療用口罩，透過我方大使館，轉贈予史瓦帝尼衛生部統籌分派。

慈濟醫院院長林欣榮院長表示，院方和史瓦帝尼王國曾透過輔導當地孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫而結緣，婦產部、小兒部、護理部及國際醫學中心等團隊，除辦理史瓦帝尼王國醫療衛生人員來到醫院培訓外，也曾多次實地訪查提升當地婦幼健康照護體系。

慈濟醫院副院長許文林轉述國合會計畫經理楊植亘的分享，與國合會計畫合作的教會醫院，員工目前共約300人，不過每週僅能由史瓦帝尼王國衛生部取得1盒口罩，其他需想辦法自籌。在台灣目前口罩資源充足情況下，希望贈予口罩緩解當地疫情的發展，並分享台灣的防疫經驗與幫助他們度過難關。

此外，慈濟醫院除了贈送口罩等防疫物資到有需要的國家外，亦將研發團隊研發出能提升免疫力的淨斯本草飲，分享到31個國家，助全球跨越疫情困境一臂之力。

(中時 )