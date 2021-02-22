因應110年2月22日為各級學校開學日，新北市蘆洲警分局為保障學(幼)童交通安全，除於上、下學時段規劃「護童專案」外，針對轄內國小安親(補習)班車輛全面加強稽查大執法，以保障學(幼)童行的安全。

新北市政府警察局針對全市幼稚園、托兒所及安親班接送時段、地點，規劃學(幼)童車專案稽查勤務，對於違法改裝的學(幼)童車輛加強稽查取締，蘆洲分局將執行為期2週執行專案，加強攔查學(幼)童車，並針對一般交通違規、未依規定改裝車體、車身標誌不合格、超載、未有隨車人員等可能危害孩童安全項目重點稽查，不合格者將函轉監理站及教育部裁罰。

蘆洲警分局表示，依相關法令規定，乘載7歲以下幼童，有專用的幼童接送專用車，包括座椅深度、間距都有嚴格規定，僅適合載送2歲以上、未滿7歲的兒童。呼籲業者切勿擅自改裝，以免誤觸法令；另於稽查過程中有發現業者承載7歲以上學童，依道路交通管理處罰條例第30條第1項規定，小客車前座或貨車駕駛室乘客超過規定人數，處駕駛人新臺幣3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

蘆洲分局長張國哲呼籲，為維護學(幼)童安全，將持續針對無照駕駛、超載、違規停車及危險駕駛等重點違規加強稽查，另如有發現涉及車輛改裝或車身外觀顏色標誌未符規定等情形，將會同教育局、監理機關認定，共同維護學(幼)童搭載安全。

(中時 )