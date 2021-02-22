新寮休閒步道的炮仗花目前已盛開。（林口區公所提供／李俊淇新北傳真）

即日起到3月底期這段期間正是林口區百花爭艷的時候，都是最佳賞花時期。（林口區公所提供／李俊淇新北傳真）

林口最美星巴克在春節假期前櫻花首發，吸引大批民眾前來朝聖外，接下來竹林山觀音寺、社區運動公園、公園路的櫻花、新寮步道的炮仗花、扶輪公園的木蘭化、忠福路的原生種流蘇、文化二路杜鵑，即將陸續綻放，而竹林山觀音寺殿前廣場樓花預計228連假將全面盛開，即日起到3月底期這段期間正是百花爭艷的時候，都是最佳賞花時期。

林口區長藍品畯表示，重劃區內格子狀街道筆直寬廣、綠化面積廣大，近年來在社區運動公園種植山櫻花、吉野櫻；扶輪公園，除各品系的櫻花外，木蘭花也現正綻放；新寮休閒步道如黃金瀑布般的炮仗花，目前正盛開，文化二路、文化三路中央分隔島種杜鵑，忠福路二側則種了100餘棵的流蘇，每年的春季，可以在區內各路段或公園，處處發現花蹤，令人驚豔。

此外，在文化一路、文化北路中央分隔島頭種植各色草花，持續延續新年喜慶氣氛。在地的社群網站，也不時有民眾，分享花蹤照片，在疫情紛擾的當下帶來續多的小確幸，但在近日和煦春陽中各色花朵逐漸盛開，有比往年更盛大之勢，今年各色櫻花、炮仗花滿開時，會是花開最盛的一年！

林口區公所表示，竹林山觀音寺、新寮休閒步道等雖花況空前，也提醒民眾賞時，防疫工作不能鬆懈，仍要記得隨時戴口罩、保持社交距離，若要停車拍照打卡，也請注意路況安全，才能留下最美的回憶。

(中時 )