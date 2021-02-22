一年一度草莓季到來！全聯福利中心22日宣布，今年草莓季一次網羅旗下甜點品牌We Sweet、麵包品牌READ BREAD跟阪急麵包，推出草莓季限定商品，還有多款草莓口味的零食、飲料、啤酒，以及浪漫粉紅包裝等商品，品項比往年更豐富多元，要全面搶攻甜蜜商機！

全聯表示，去年草莓季光是We Sweet甜點業績就超過5,000萬元，今年We Sweet草莓季甜點推出8款商品，其中首推「一塊淡雪乳酪蛋糕」，延續去年網路洗版人氣商品的一塊乳酪蛋糕，今年升級為淡粉色系，還有「草莓鮮果布蕾」、「草莓果漾起士塔」、「草莓雙餡菠蘿泡芙」等，預計此檔草莓季業績可比去年成長一成。

此外，全聯麵包品牌READ BREAD去年開始攜手吳寶春師傅合作聯名，今年一開春就搶搭草莓季商機，特選台灣在地草莓，將於2/26～3/25推出「可可莓莓麵包」，嚴選大湖草莓乾加入水滴可可，還有「粉紅莓果吐司」，以及經典菠蘿麵包變身粉色外觀的「粉漾菠蘿麵包」等。

同時，全聯阪急麵包也端出多款草莓季新品，2/19～3/25推出4款應景好物，均一價30元，任2件草莓季商品特價55元，其中，全聯首推使用日本麵粉、日本進口油脂的「草莓富士山」，另外還有「湯種草莓麵包」升級再上市，以及「草莓閃電泡芙」、「草莓派司」等，讓大家感受滿滿的粉紅色泡泡。

除了甜點、麵包外，全聯表示，2/19～3/25也同步推出多款草莓零食、飲料與啤酒，以及浪漫粉紅包裝等商品，其中，新引進的「金色三麥濃情草莓啤酒」加入整粒草莓，且外包裝別具心思，將草莓圖案巧妙變成愛心圖案，並印上「你愛草莓」、「我愛草莓」趣味字體，若兩瓶合起來中間還會出現甜蜜愛心圖案；另外，香甜順口的「真露草莓燒酒」也受到女性客群喜愛。

在零食方面，全聯今年也推出多款新商品，包含酥脆餅乾棒裹上酸甜巧克力草莓醬的「LOTTE PEPERO草莓脆粒餅乾棒」，以及添加草莓風味與飛燕煉乳新鮮組合的「雪之戀草莓煉乳醬牛軋餅」，和添加日本愛知縣草莓果乾製成日式煎餅的「Kenji健司草莓巧酥脆片」等。

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(工商 )