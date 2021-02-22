《中天電視》文字記者陳文越、攝影董佑駿，去年6月報導錢櫃KTV大火罹難員工林子晨喪葬費沒人支付，錢櫃董事長練台生神隱。陳等2人遭控以不實內容貶損錢櫃、練的名譽及信用。士林地檢署認為，陳、董報導錢櫃公司林森店火災後續處理事宜是否妥適，與公共利益有關，縱令練台生感到不快，仍應受憲法保障，對2人予以不起訴。

中天新聞去年6月25日採訪殯葬業者「余先生」，余稱「我們也有員工要養......辦林子晨後事情拿不到錢」，記者以錢櫃公司答應支付罹難員工林子晨喪葬費用，卻至報導前仍拒絕止付。「這款賠償誠意？！記者致電，錢櫃拒絕回應」，並以練台生神隱、對自家員工喪葬費一再拖延，傳述錢櫃無賠償誠意，整段新聞1分46秒。

錢櫃、練台生認為報導稱，錢櫃以大公司姿態強硬要求家屬和解、家屬面對練台生儼然成了小蝦米對上大鯨魚等，強逼家屬和解，家屬只能無奈簽下文件，均為不實報導，因而控告陳、董2人涉犯加重誹謗、妨害信用等罪。

陳應訊稱，報導前經由家屬口中得知，殯葬業者沒有收到錢櫃公司答應要給的喪葬費，隔天採訪殯葬業者，在新聞報導前打電話給錢櫃執行長，但響到一半就被執行長掛掉，有將錢櫃沒有回應放進報導中，另外，家屬說因為保密條款非常無奈，不想跟錢櫃耗下去，才會提到「無奈和解」。

處分書指出，陳、董報導前1個月《中時新聞網》刊載林子晨告別式僅執行長代表到場，練台生並未出席。《聯合新聞網》則報導325萬賠償金額，包括100萬慰問金、200萬理賠預付金以及北市府慰問金25萬，且記者在報導前致電錢櫃公司執行長，已盡查證之責。

處分書更指，錢櫃公司林森店去年4月26日發生6死89人受傷重大事件，後續處理事宜是否妥適，與公共利益有關，應受公眾評斷與批評，縱使練台生感到不快或覺得影響名譽，報導仍應受憲法言論自由保障。

(中時 )