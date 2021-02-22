台灣指數公司今（22）日起於官網發布「特選機電類上限10％報酬指數」，以表彰台灣機電類股（最早期台灣八大類股分類，電子股屬於機電類股）權重上限10％之含息投資績效。依2020年12月指數定審結果權重前十大成分股為台積電、鴻海、聯發科、中華電、台達電、聯電、大立光、日月光投控、台灣大與廣達。

台灣指數公司今日起發布「台灣指數公司特選機電類權重上限10％報酬指數」（特選機電類上限10％報酬指數」)，為台灣指數公司第一次接受國際資產管理公司-摩根大通（JP Morgan）委託編製之客製化指數。

該指數涵蓋所有台灣上市機電類股，設計個別成分股權重不超過10％，以表彰台灣機電類股在權重上限10％之含息投資績效，目前共有459檔上市機電股，未來只要上市滿1個月，符合相關條件即可納入，預計每個月第7個營業日定審一次。JP Morgan預計以該指數作為旗下相關主動基金基金之績效衡量指標。

特選機電類上限10%％報酬指數，以台灣上市股票為指數母體，利用臺灣證券交易所產業分類，挑選屬電機機械類、電器電纜類及電子八大類（半導體類、電腦及週邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類、其他電子類）之股票。

成分股檔數非固定，採發行市值加權方式計算指數，個別成分股權重不得超過10％；且為即時反映各產業之現況，指數成分股採每月定期調整，以表彰臺灣機電類個股權重上限10％之含息投資績效。

台灣指數公司依指數編製規則利用歷史資料進行回溯，過去5年指數總報酬為111.82％，年平均報酬為16.74％，2020年殖利率為4.22％。

台灣指數公司表示，國內指數化投資應用面向趨於多元，不僅得以連結指數發行各類指數型商品，如ETF、ETN、權證及店頭商品等，亦能作為投資組合之績效衡量指標。此次由國際資產管理公司委託編製客製化指數，亦彰顯國內股票市場受海外投資機構高度關注。

(工商 )