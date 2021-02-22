房地合一稅上路後，房產贈與登記夫妻贈與占比大幅提高，每十件贈與就有近三件為夫妻間贈與，一般贈與節稅效益大不如前，數量每年從4萬棟降至3萬棟，而夫妻贈與則因在公告現值大幅調整時節稅效應顯著，每年均維持1.2萬棟左右。

根據內政部統計顯示，夫妻贈與占贈與登記連續五年都維持29%的比例，比起房地合一稅實施前約高出4～5個百分點，而非夫妻的一般贈與則在房地合一稅上路後就明顯減少，從2014、2015每年4萬餘棟，到房地合一上路後剩下每年約3萬棟左右。信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，夫妻間贈與常見狀況就是為了節省出售時的土增稅，若是屋主已經使用過一生一次的土增稅自用住宅優惠稅率，但配偶並未使用過，且該次交易的土增稅金額較大，就可能將不動產贈與給配偶後出售，利用配偶的土增稅自用住宅優惠稅率10%節稅，尤其在土地公告現值大幅調整後，節稅效應顯著，每年的夫妻贈與移轉穩定維持在1.2~1.3萬棟左右。

不過一般的贈與在房地合一上路後，透過贈與不動產節稅功能大不如前，由於贈與與屬於無償行為，稅務機關認定受贈者取得不動產的成本甚低，與市價有明顯差距，因此日後出售不動產可能出現可觀的房地合一稅，自房地合一稅上路之後，一般贈與的數量從每年4萬棟，減少到3萬棟，減少趨勢明顯。

(工商 )